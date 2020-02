Gemeente bevraagt inwoners in online woontest Ben Conaerts

04 februari 2020

13u42 0 Kontich De gemeente Kontich heeft de online woontest ‘Thuis in de toekomst’ gelanceerd. Daarin krijgen inwoners de kans om mee te geven hoe zij graag willen wonen.

Een parkeerplaats voor je deur of wonen in het groen? Een grote privétuin of een gemeenschappelijke tuin samen met je buren? Het zijn maar enkele van de thema’s waar je over moet nadenken in de online woontest ‘Thuis in de toekomst’, die de Vlaamse overheid en de gemeente Kontich hebben gelanceerd.

“Als lokaal bestuur moedigen we onze inwoners aan om ons via de test informatie te geven over hoe zij graag willen wonen: wat vinden ze belangrijk en wat niet?”, zegt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden (N-VA). “Met de informatie uit de test kunnen wij aan de slag en samen met de burgers plannen maken voor de toekomst.”

Wie interesse heeft, kan de test invullen op de website www.thuisindetoekomst.be. De test duurt een tiental minuten en je krijgt vijftien vragen voorgeschoteld. Wie zelf geen computer heeft, kan gebruikmaken van het internet in de gemeentelijke bibliotheek.