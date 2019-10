Gemeente beloont school De Schans voor het opruimen van zwerfvuil in natuurgebied ‘Oude Spoorwegberm’ Marc Ceulemans

04 oktober 2019

Honderden enthousiaste leerlingen van kleuter- en basisschool GO De Schans waren getuige hoe Schepen Wim Claes (Open Vld) namens het gemeentebestuur een cheque van 795 EUR overhandigde aan hun directrice Sofie Schramme en Juf Katrien, die Operatie Proper namens de school begeleidt.

De cheque werd overhandigd nadat ongeveer 80 leerlingen begin april 2019 natuurgebied de Oude Spoorwegberm indoken op zoek naar zwerfvuil. Hun buit was aanzienlijk: de kinderen verzamelden zo maar eventjes 4 volle PMD-zakken en 8 restafvalzakken. Na de overhandiging van de cheque gingen de leerlingen opnieuw op pad. Deze actie kadert tevens in de ‘week van de handhaving’ van Mooimakers, een traject waarin de gemeente Kontich door Ovam begeleid wordt in haar strijd tegen het zwerfvuil.

“Door onder meer een veegplan en vuilbakkenplan op te stellen voor onze gemeente hopen wij onze gemeente nog een beetje properder te maken”, is de wens van Schepen Wim Claes.