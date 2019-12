Gemeente bedankt enquêteurs van ouderenbehoefteonderzoek Ben Conaerts

12 december 2019

Het gemeentebestuur heeft de enquêteurs van het ouderenbehoeftenonderzoek in de bloemetjes gezet tijdens een receptie. Het onderzoek brengt de behoeften van de oudere inwoners in kaart en moet mee de basis vormen voor het ouderenbeleidsplan dat in opmaak is.

De enquêteurs kregen een toelichting over de synthese van de resultaten en over de stand van zaken van het ouderenbeleidsplan. Als bedanking voor hun inzet kregen ze ook een doosje pralines mee naar huis.