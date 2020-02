Gehandicaptenzorg ’t Spinneke zoekt vrijwilligers Marc Ceulemans

13 februari 2020

11u44 0

’t Spinneke waar kinderen met een handicap, hun ouders en familie terecht kunnen, om er te vertoeven in een snoezelruimte en een spelotheek, zou graag hun vrijwilligersteam uitbreiden.

Geïnteresseerden die met de werking van ‘t Spinneke nader kennis willen maken kunnen op donderdag 28 maart, tussen 14 en 17 uur in ’t Spinneke terecht in de Lijsterbolstraat 5A Kontich. De gedreven medewerkers zullen je dan graag te woord staan en de spellen tonen die je kan ontlenen, zoals speciaal uitgeruste fietsen. Je kan er ook het effect van de snoezelruimte testen.

Alle teamleden zijn immers megatrots op de mogelijkheden van ’t Spinneke, die uniek zijn in z’n soort in Vlaanderen.

Ben je + 18 en kan je minstens 2 uur per week vrijmaken voor permanentie in de snoezelruimte, administratief werk verrichten of 3 uur besteden aan de uitleenbalie van de spelotheek, ga dan zeker langs voor een verkennend gesprek. Meer info op www.spinnekekontich.be of op de Facebookpagina: Spinneke Kontich.