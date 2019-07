Geen nieuw wereldrecord maar veel sfeer op wereldrecordpoging WC-werpen ADA

14 juli 2019

Een nieuw wereldrecord heeft er nooit echt ingezeten maar de sfeer was opperbest in zomerbar Barbaar in het Altenpark in Kontich. Daar waagden een hele namiddag mensen zich om het wereldrecord WC-werpen te verbreken. Het record van Jens van Heukeloms van 8,46 meter blijft echter behouden. Zo een 150 mensen waagden hun kans maar verder dan 6,93 meter kwam men niet bij de mannen. Bij de vrouwen behaalde Greet Michielsen een verdienstelijke 3,32 meter.

Het was de eerste keer dat de zomerbar deze recordpoging organiseerde.