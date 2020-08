Geen extra gemeenteraad, wel een toelichtingsvergadering over de coronamaatmaatregelen Marc Ceulemans

07 augustus 2020

11u25 0

De vraag van Dorpslijst Sander en CD&V om een extra gemeenteraad te beleggen werd door de voorzitter van de gemeenteraad Peter Lambrechts (N-VA) niet ontvankelijk verklaard: geen voldoende handtekeningen op het verzoekschrift en er werd geen toelichtend voorstel vermeld.

Sander en CD&V vroegen toelichting van de burgemeester over de coronamaatregelen en over het chirokamp in Waarloos.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) heeft nu aan de raadsleden een uitnodiging gestuurd voor een vergadering op 17 augustus, waarop hij zal toelichting geven over de gestelde vragen. Dorpslijst Sander is tevreden met dit voorstel.

“Alle gemeenteraadsleden hebben zo de kans om uit eerste hand de info te verkrijgen en hun vragen en bedenkingen daarbij te stellen”, klinkt het.

CD&V vroeg de bijeenroeping van de gemeenteraad omdat er gedurende 2 maanden geen zitting is en tijdens die periode belangrijke corona-beslissingen zijn genomen zoals dat van Chiro in Waarloos.

“Het is ons democratisch recht en plicht om vragen te stellen en in debat te kunnen gaan met het schepencollege. Dit zijn GEEN politieke spelletjes. Ook op Vlaams en Nationaal niveau worden door de oppositie vragen gesteld, de gemeenteraad heeft ook een controlerende functie. De aanleiding van onze vraag is de weigering van het Chirokamp buiten de gemeente: de bevolking heeft het recht op een uitleg”, vindt CD&V.