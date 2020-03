Geen ‘coronahysterie’ op school: “We zijn waakzaam, maar niet paniekerig” Ben Conaerts Marc Ceulemans

02 maart 2020

15u43 0 Kontich Bij de scholen in onze regio is er vooralsnog geen sprake van een ‘coronahysterie’. Zij volgen gewoon de algemene richtlijnen van de overheid en brengen het belang van een goede handhygiëne nogmaals onder de aandacht. “We zijn extra alert, maar niet paniekerig. We willen de kinderen ook niet verontrusten.”

Op de eerste schooldag na de krokusvakantie is er van een ‘coronahysterie’ op de basisscholen vooralsnog niet veel te merken. Geen scholen die hun deuren gesloten houden, geen kinderen met mondmaskers, geen halflege klassen door een hoog aantal afwezigen. De directies volgen de algemene richtlijnen van Volksgezondheid, die vorige week al gecommuniceerd worden. Al is er wel een verhoogde alertheid. “Er zijn niet meer afwezigheden dan anders, maar het coronavirus houdt ons wel bezig”, zegt Kris Kestens, directeur van de gemeentelijke basisschool De Cade in Aartselaar. “We hebben van enkele ouders mails gekregen met vragen, en sommige ouders hebben ons ook laten weten dat ze naar Noord-Italië op reis zijn gegaan in de krokusvakantie. We zijn alert, maar we zien geen redenen tot ongerustheid. We beschouwen het coronavirus als een griep. En net zoals tijdens andere griepperiodes brengen onze leerkrachten de algemene handhygiëne en het goed verluchten van klaslokalen extra onder de aandacht. Affiches met uitleg over hoe je correct je handen wast, hangen in onze toiletten en aan de gangdeuren.”

Computerklassen

Ook op het Sint-Ritacollege in Kontich wordt het belang van een goede hygiëne nog eens opgefrist. “We hebben vorige week alle ouders een brief gestuurd met maatregelen dat er tegen het virus genomen konden worden”, aldus directeur Luc Vercammen. “Dat gaat onder meer om regelmatig de handen wassen, geen handen geven en niet kussen. In elk van onze klassen bevindt zich een lavabo met zeep en papieren handdoekjes. De leerkrachten letten er speciaal op dat de leerlingen zeker hun handen wassen voor ze naar buiten gaan om te gaan eten. In de computerklassen is er nog een speciale gel voorzien. Als de overheid bijkomende maatregelen vordert, zullen we die natuurlijk ook nemen.”

Handjes geven

Eenzelfde verhaal klinkt bij de basisschool De Parel in Niel. “We hebben een overzicht van maatregelen op Smartschool gezet en aan de buitendeur van elke klas gehangen”, legt directeur Kathleen Van Mechelen uit. “Maar om al die maatregelen toe te passen bij onze kleutertjes is niet zo eenvoudig. Zij zijn het zodanig gewoon om elkaar handjes te geven dat het moeilijk is om dat nu tegen te gaan. Al onze leerkrachten zijn ook over het virus gebriefd, zodat ze op eventuele vragen van de leerlingen kunnen antwoorden. Het is vooral de bedoeling om hen te vertellen waar ze op moeten letten zonder hen schrik aan te jagen en hen te verontrusten. We zijn waakzaam voor mogelijke symptomen, maar zeker niet paniekerig. Het is niet omdat een kindje eens hoest, dat we direct aan het coronavirus moeten denken.”