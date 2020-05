Geen coronabesmettingen in WZC De Hazelaar Ben Conaerts

03 mei 2020

14u17 0 Kontich Goed nieuws uit woonzorgcentrum De Hazelaar. Zowel al het personeel als alle bewoners testten negatief op het coronavirus. Intussen bereidt het rusthuis zich voor om bezoek op een veilige manier te kunnen toelaten.

“We wachten natuurlijk op de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad”, klinkt het. “Die richtlijnen zullen dan vertaald worden naar een veilige, maar ook haalbare manier van werken. Via onze wekelijkse nieuwsbrieven zullen personeel en bewoners op de hoogte worden gebracht. In afwachting blijven we alle maatregelen om besmetting te vermijden strikt opvolgen.”