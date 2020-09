Gaia komt met katmobiel naar Kontich Ben Conaerts

22 september 2020

18u33 0 Kontich De katmobiel van dierenrechtenorganisatie Gaia komt op maandag 28 september op bezoek in Kontich. Het bezoek kadert in een sensibiliseringscampagne rond de verplichte sterilisatie van huiskatten.

De katmobiel is een imposante bestelwagen die is omgebouwd tot een gesteriliseerde kat. Je kan er vrijblijvend en gratis terecht voor al je vragen over de sterilisatie van huiskatten en voor meldingen rond overlast van zwerfkatten. Aanvankelijk zou de wagen neerstrijken op de jaarmarkt, maar in plaats daarvan werd gekozen voor vijf andere locaties. De katmobiel doet op maandag 28 september vanaf 10 uur achtereenvolgens het Berkenhof, het Kerkplein, het Stationsplein, het Gemeenteplein en de Pierstraat aan.

“90 procent van de zwerfkatten die we vangen in onze gemeente, komt voort uit huiskatten die niet gesteriliseerd zijn”, zegt schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde (N-VA). “Dat willen we de komende jaren aanpakken met ons zwerfkattenbeleid en onze sterilisatiecampagne.”

Wie zelf mee wil helpen aan de campagne, kan contact opnemen met de milieudienst via duurzaamheid@kontich.be.