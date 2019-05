Fietspad naast expresweg heraangelegd Marc Ceulemans

21 mei 2019

Het fietspad naast de expresweg, tussen de Molenstraat en de Transvaalstraat, werd helemaal heraangelegd in rode asfalt. De werken zijn voltooid.

Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA), reageert opgetogen. “Een 2-tal jaar geleden heeft de gemeente het voetpad al heraangelegd. Dat was gekoppeld aan de hondenweide die er toen gekomen is. Het fietspad bleek onder de bevoegdheid van AWV te vallen, dus hebben we de vraag gesteld om ook het fietspad aan te pakken. Tussen de dals zaten stilaan echt grote spleten, die zeker voor koersfietsen gevaarlijk werden. Ik ben minister Ben Weyts en AWV dankbaar voor de vlotte samenwerking.” De werken die ongeveer 70.000 euro kosten werden volledig vergoed door AWV.

“Alle fietspaden in Kontich worden sinds vorige legislatuur in asfalt of beton aangelegd, omdat dit veruit het comfortabelste is voor de fietser” klinkt het bij het gemeentebestuur.