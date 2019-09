Fiets op overschot? Zet ze te koop op tweedehandsmarkt Marc Ceulemans

24 september 2019

11u33 5 Kontich Zaterdag 28 september van 14 tot 18 uur organiseert de dienst Duurzaamheid een tweedehandsmarkt op de hoek van de Mechelse- en Duffelsesteenweg.

Mensen die een kinderfiets hebben die te klein geworden is of fietsonderdelen en fietskarren willen verkopen, kunnen die aanbieden op de markt. Je kan hiervoor nog inschrijven tot en met 25 september. Je dient dan een mail te sturen naar duurzaamheid@kontich. In de mail moet je duidelijk je naam, telefoonnummer, e-mailadres en het aantal fietsen of welke onderdelen dat je wil verkopen, vermelden. Meer inlichtingen via het telefoonnummer 03/246 25 80.