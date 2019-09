Fiets- en voetpaden Ooststatiestraat worden heraangelegd Marc Ceulemans

19 september 2019

Als alles volgens planning verloopt starten de werken voor de heraanleg van de de fiets- en voetpaden van de Ooststatiestraat, tussen het Stationsplein en de Kauwlei, in de lente van 2020. De gemeenteraad zette hiervoor het licht op groen.

“Het huidige dubbelrichtingsfietspad is smal en in zeer bedenkelijke staat. Het fietspad wordt na de aanleg 60 centimeter breder, wat kruisen en voorbijsteken een stuk veiliger en comfortabeler maakt. Het zal ook aangelegd worden in rode asfalt”, licht schepen van Openbare werken Willem Wevers (N-VA) toe.

Naast het fietspad, worden ook de voetpaden aan beide kanten van de straat helemaal vernieuwd. Op enkele uitzonderingen na kunnen alle bomen behouden blijven. Ook het kruispunt van de Kauwlei en de Ooststatiestraat werd mee in de werken opgenomen.

“Na de fietsstraat tussen varkensmarkt en Hofstraat, de verdwijnpaal, de heraangelegde fietspaden tussen N1 en Kauwlei, vormen deze werken het sluitstuk van een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen Kontich-Centrum en het spoorwegstation Kontich-Lint”, geeft Willem Wevers aan.

Het prijskaartje voor deze wegwerkzaamheden wordt geraamd op 535.000 euro.