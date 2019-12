Feestelijke ontvangst in het gemeentehuis voor 50ste verjaardag ACV-metaal Marc Ceulemans

04 december 2019

De leden van het ACV-afdeling metaal kregen een warme ontvangst van burgemeester Bart Seldeslachts en de schepenen Willem Wevers en Marleen Van den Eynde, allen N-VA.

In zijn toespraak blikte voorzitter Robert Beyens terug naar de beginjaren van de afdeling.

“De smid werd beschouwd als het symbool van de vakmensen. Doorgaans was het een eenvoudige persoon die gouden handen had, waarmee hij het ijzer kon bewerken, soms wel tot een kunstwerk. (Denk maar Lierse kunstsmid Lodewijk van Boeckel uit Lier) Een ijzeren band rond een karrenwiel of een paard met hoefijzers voorzien, was geen probleem. Veelal was het werken in de smidse, op de blote aarde of onder een pannen afdak aan een gloeiend vuur. In de buurt was er gewoonlijk een herberg, waar de landbouwer tijdens het wachten zijn dorst kon lessen”, herinnert Robert Beyens zich nog.

In Kontich waren er destijds 3 smederijen: Liekens in de Pierstraat, Piron op de Mechelsesteenweg en Olieslagers aan de Antwerpsesteenweg.

“Na jaren wordt het zelfstandig werken veel moeilijker”, vindt Robert Beyens. “Beroepsverenigingen werden gevormd. Jonge krachten werden opgeleid in vak- en technische scholen met computeronderricht. Diverse richtingen werden gevormd, zoals hout, bouw, textiel en metaal”, aldus Robert Beyens.

Robert dankte leraar Van der Linden van de technische school en Gilbert Gillis voor hun inzet. Zij zorgden ervoor dat afgestudeerden onder meer konden tewerkgesteld worden bij de firma’s Hansen, BMT, Atlas Copco, Sidal en Bell Telefonie.

Het jaarlijkse Sint-Elooifeest, patroonheilige van de metaalarbeiders, kent met ongeveer 200 deelnemers nog steeds succes. De bestuursleden vergaderen nog maandelijks. De dames maken dan van de gelegenheid gebruik om een koffieklets te houden. Elk jaar organiseert de afdeling een reis, waar er telkens leuke herinneringen worden aan overgehouden.

De leden van ACV-metaal zijn vast beraden om de werking van de afdeling verder te zetten. Nieuwe leden worden met open armen ontvangen.

Robert Beyens hield eraan de burgemeester en de schepenen te danken voor de spontane en hartelijke ontvangst. Nadien was het tijd om gezamenlijk te toosten op deze heugelijke gebeurtenis.