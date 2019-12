Fanfare Sint-Cecilia geeft kerstconcert Ben Conaerts

18 december 2019

Fanfare Sint-Cecilia Waarloos organiseert op vrijdag 20 december een kerstconcert. Als eregast wordt het kinder- en tienerkoor Dainavimo uit Kontich uitgenodigd.

Het optreden vindt plaats van 20 tot 22 uur in de Sint-Michaëlkerk in Waarloos. Tickets kosten 10 euro en zijn te bestellen via deze link.