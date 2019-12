Familie Ryssens trots met hun viergeslacht Marc Ceulemans

04 december 2019

De familie Ryssens is trots met een viergeslacht in hun rangen. Dat kwam aan het licht tijdens viering van de diamanten huwelijksjubileum van het echtpaar Bernardus en Alida Ryssens-De Laat in het gemeentehuis.

Onze fotograaf maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de vier geslachten op de gevoelige plaat vast te leggen. Benardus en Alida wonen aan de Mechelsesteenweg in Kontich.

De trotse grootouders zijn Patrick Ryssels en Rita Beerlings, uit de Schoolstraat in Itegem.

Ryssens Tim uit de Kauwlei in Kontich mag zich als fiere vader noemen.

Jurasz Ryssens, maakte het viergeslacht rond. Hij werd geboren op 23 september in 2009. Hij kwam gezond ter wereld. Hij woog toen 3,6 kilogram en was 51 cm groot.