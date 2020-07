Extra maatregel na stijgend aantal coronabesmettingen: zomerbars moeten klanten aan tafel bedienen Ben Conaerts

21 juli 2020

14u53 0 Kontich Om het aantal coronabesmettingen in de Antwerpse zuidrand terug te dringen, mogen de zomerbars in de politiezone Hekla niet langer bestellingen van klanten aannemen aan de toog. Daarmee wil men vermijden dat klanten de afstandsregels overtreden en te dicht bij elkaar komen te staan. Maar sommige zomerbars moeten daardoor hun werking omgooien.

Omdat het aantal coronabesmettingen in Aartselaar, Kontich, Lint, Edegem en Hove al een aantal dagen in stijgende lijn zit, hebben de burgemeesters beslist om een bijkomende maatregel op te leggen aan de zomerbars in hun gemeenten. Voortaan mogen klanten niet langer naar de toog om hun drank af te halen en lege glazen terug te brengen, maar moeten zij aan tafel blijven zitten om bediend te worden. Op die manier wil men vermijden dat de klanten, als ze aan de toog aanschuiven, te dicht bij elkaar komen te staan.

Voor sommige zomerbars, zoals BarBaar in Kontich, betekende de maatregel dat ze halsoverkop hun werking moesten herzien. “We hadden voor deze zomer speciaal een tweede toog voorzien, om de wachtrijen te verkleinen. Die wordt nu dus overbodig”, zeggen uitbaters Tine De Weerdt en Wim Gyselen. “Maar alles komt altijd goed. We zullen dagelijks een drietal mensen extra inzetten, en voortaan zal je je bestelling ook kunnen plaatsen via de app ‘dorst.app’.”

Het terrein van BarBaar wordt nu opgedeeld in drie delen. Op het terras kan je bestellen via een van de obers of via de app ‘dorst.app’ met een QR-code. In de zone van het grasplein voor de foodbar en de zone onder de grote tent kan je enkel bestellen via de app. “Er lopen de hele tijd genoeg obers rond, dus als er iets niet lukt, kan je het altijd vragen”, klinkt het.

