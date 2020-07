Evenementen Wijkwerking Altena uitgesteld Marc Ceulemans

27 juli 2020

12u07 1

Het bestuur van de Wijkwerking Altena heeft beslist om dit jaar geen garageverkoop en rommelmarkt te organiseren. De organisatie wil op zeker spelen en niet te wachten op richtlijnen van de overheid.

“Het lijkt ons geen verstandige keuze om vele honderden bezoekers naar onze wijk te lokken die allemaal tussen dezelfde voorwerpen zitten te snollen, zelfs niet wanneer iedereen de veiligheidsvoorschriften zou respecteren of wanneer we de bezoekersaantallen zouden beperken. We zijn er van overtuigd dat we op jullie begrip mogen rekenen, al beseffen we dat het niet leuk is om twee jaar op rij met je koopwaar opgezadeld te blijven”, zegt Diederik Vranken van de Wijkwerking.

Om die zelfde redenen zullen er dit jaar ook geen wijkfeesten plaatsvinden. Tot grote spijt van de organisatoren zit een wereldkampioenschap wc-werpen in zomerbar Barbaar er ook niet in dit jaar.