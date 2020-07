Erik Segers (59) brengt nog geen jaar na debuut al tweede roman uit: “Meer intriges, meer waanzin en meer erotiek”

Kontich

Nog geen jaar na zijn debuut, het op lof onthaalde ‘Ik ging naar de dokter’ , laat Erik Segers (59)al een tweede roman op de wereld los. In ‘Een meisje met twee borsten’ hanteert hij de hilarische, licht absurdistische stijl van zijn eersteling, al is het verhaal op een heel andere leest gestoeld. “Het is dankzij Herman Brusselmans dat ik ben blijven schrijven.”