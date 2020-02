Erfgoedlezing over bunkers van WOI Marc Ceulemans

18 februari 2020

14u54 0 Kontich Op dinsdag 24 maart om 20 uur organiseert de Erfgoedraad in samenwerking met de dienst Vrije Tijd een lezing over de bunkers van WOI in de provincie Antwerpen. De activiteit vindt plaats in het cultuurhuis Altenakapel. Historicus Herman Van Eyndhoven zal je die avond meenemen langs de lijn van de bunkers, prikkeldraad en loopgraven.

Van Eyndhoven baseert zich op verhalen, foto’s en originele plannen. Je krijgt zelfs te horen welke bunkers nog bezocht kunnen worden. Meer dan waardevolle informatie dus voor een weekenduitstapje.

Ietwat verscholen, maar ook in het open veld, staan in België vanaf Nieuwpoort tot Oud-Turnhout verscheidene bunkers. Deze vormen een deel van een geheel van permanente versterkingen die het Duitse leger optrekt in Wereldoorlog I. De bouwwerken startten in 1916 in Nieuwpoort aan het IJzerfront en lopen verder langs de kust, de grens met Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant om te eindigen in Oud-Turnhout in de Kempen. Een lijn van bunkers, prikkeldraad en loopgraven.

Hoe komt het dat bijna de ganse provincie Antwerpen doorsneden wordt met een stelling die de loopgravenoorlog ook bij ons had kunnen brengen? Wat is de militaire strategie? En hoe werden de bunkers opgetrokken? Welke moeilijkheden levert dit voor Nederland en zijn neutraliteit op? Op deze vragen en nog vele anderen zal je een antwoord krijgen. Herman Van Eyndhoven is al decennia lang gebeten door dit thema.