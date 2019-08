Ere-gemeentesecretaris André Dela Ruelle (82) plots overleden Marc Ceulemans

08 augustus 2019

12u04 0 Kontich Vorig gemeentesecretaris André Dela Ruelle (82) is onverwacht overleden op dinsdag 6 augustus. “Hij is zacht heengegaan. Tijdens zijn dutje in de zetel, is hij niet meer wakker geworden”, zegt zijn echtgenote Marleen.

Na zijn studies van bestuurswetenschappen kon hij in 1969 als gemeentesecretaris aan de slag bij het gemeentebestuur van Kontich. In 1996 ging hij met pensioen en werd hij opgevolgd door huidig algemeen directeur Luc Dom. Hij was ook nog een tijd secretaris van het OCMW. André Dela Ruelle lag mee aan de basis van de bouw van het gemeentelijk zwembad de Nachtegaal en het nieuw gemeentehuis.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 14 augustus om 11.30 uur in de kerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Kontich-Kazerne.