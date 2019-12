Er komt een nieuwe en gezonde boom op het rond punt in de Oude Baan in Waarloos Marc Ceulemans

10 december 2019

15u37 0

Tot verbazing op sociale media is de mooie eik op het rond punt in de Oude Baan in Waarloos verdwenen. Volgens Schepen voor Groenzorg Wim Claes (Open Vld) die de situatie betreurt ,is daar wel een gegronde reden voor.

“De boom had een ‘bloedingsziekte’. De groendienst heeft nog bekeken of hij ‘genezen’ kon worden door een warmtebehandeling, maar dat bleek bij eiken minder evident te zijn. De kans is groot dat zo’n ziekte veroorzaakt werd doordat het plantvak te klein is, waardoor de boom in te veel water komt te staan bij hevige regenval” vermoedt Wim Claes

“Het was geen leuke beslissing, maar feit is alleszins dat we dit ronde punt veel mooier zullen maken: de kasseien gaan er uit, het punt zal opgehoogd worden en er zullen mooie bloemen en een nieuwe boom aangeplant worden”, belooft schepen Claes.

Nadien komt er een betonboord rond de buitenste rand om dan alles met grond op te vullen, zodat het punt eigenlijk veel groter wordt en er meer ruimte vrijkomt voor aanplantingen.

