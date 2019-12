Er komen snelheidsremmende maatregelen in Meylweg Marc Ceulemans

25 december 2019



Het lokaal bestuur gaat maatregelen nemen om de snelheid in de Meylweg te doen afnemen. De Meylweg kwam het laatste jaar tweemaal in het nieuws. Eerst met de plannen van een bioscoopcomplex. Die konden verhinderd worden door acties van de omwonenden en het niet verlenen van een vergunning door het schepencollege, wegens teveel overlast. En in februari start er een openbaar onderzoek voor de aanvraag tot het bouwen van een feestzaal.



Het is gekend dat de Meylweg een druk bereden weg is en niet geschikt door de smalle rijbaan, zonder fiets- en voetpaden. Bovendien moet de weg heel wat doorlopend verkeer slikken. Daarnaast liggen er aan de straat een aantal druk bezochte sportaccommodaties.

Snelheidsonderzoeken en controles van de gemeentelijke diensten en van de politiezone Hekla, wezen uit dat de snelheidslimiet van 30 km per uur niet voldoende gerespecteerd wordt. Bovendien krijgt het lokaal bestuur regelmatig opmerkingen van zwakke weggebruikers die zich niet veilig voelen tussen het autoverkeer in de Meylweg.

Het lokaal bestuur gaat op verschillende punten en regelmatige afstanden rechts en links van de weg, wegversmallingen laten uitvoeren. In eerste instantie worden die uitgevoerd door het plaatsen van tijdelijke en verplaatsbare bakenborden.

Nadien komt er een evaluatie die zal moeten uitwijzen of de ingrepen hun doel niet gemist hebben. De bewoners worden bij de evaluatie betrokken.