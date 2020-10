Eet-Kaffee ontruimd na autobrand op parking Patrick Lefelon

11 oktober 2020

20u26 0 Kontich Zondagavond rond 19 uur vloog een auto in brand op de parking van het Eet-Kaffee aan de Mechelsesteenweg. De zaakvoerder liet het restaurant onmiddellijk ontruimen omdat er gevaar dreigde dat het vuur zou overslaan.

De klanten waren kort voor 19 uur aangekomen in hun BMW en parkeerden vlak naast het gebouw van het restaurant. Even later vatte de wagen spontaan vuur.

De brand dreigde over te slaan naar het restaurant en daarom werd de zaak volledig ontruimd. Gelukkig waren de brandvoorzieningen in de zaak helemaal in orde, zodat het publieke gedeelte gevrijwaard bleef.

De auto brandde volledig uit.