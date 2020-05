Een warm maar vreemd welkom voor de laatstejaars van het Sint-Jozefinstituut Marc Ceulemans

18 mei 2020

19u11 6

Vandaag kwamen de leerlingen na twee maand schoorvoetend de school binnen, er goed op lettend dat ze ver van elkaar liepen. Daar werd door de leerkrachten dan ook nauw op toegezien... Aan de schoolpoort staat de eerste ‘geltotem’ waar iedereen direct zijn handen kon ontsmetten. Op de speelplaats zijn lijnen en pijlen getekend die aangeven hoe de leerlingen naar de lokalen moeten gaan, zonder anderen te kruisen.

“Bij het binnenkomen van de klassen staat er gel, aan de bibliotheek, aan het secretariaat... niets werd aan het toeval overgelaten. Elke leerling en leerkracht droeg een mondmasker, het ene al gekleurder of origineler dan het andere... Het was vreemd om mekaar zo terug te zien, maar ook een beetje leuk...”, klinkt het bij de leerlingen.

Chloë : “Voor mij werkte het online werken heel goed, ik had niet echt behoefte om terug te komen...”

“Maxime : “Mekaar terugzien is wel leuk, terug een babbeltje doen...”

”Laura : “En ook de leerkrachten nog eens terugzien...” Kato: “Voor mij is het OK...” Waren de reacties van enkele leerlingen van het laatste jaar.

Alhoewel iedereen zich bij aanvang bijna een personage in een roman van ‘Margot Atwood’ waande, de mondmaskers te warm zijn, het praten niet makkelijk gaat, was iedereen het er over eens dat terug in groep lesgeven best fijn is...