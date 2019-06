Edegemsesteenweg feestelijk geopend Toon Verheijen

10 juni 2019

De heraanleg van de Edegemsesteenweg is afgelopen weekend gevierd samen met de Altenawijkfeesten. Op het vernieuwde speelplein met parkje konden de buurtbewoners terecht voor een hapje en een drankje en optredens tussen 16 en 18 uur. De gemeente Kontich, de wijkwerking Altenawijk en het VTI Kontich sloegen daarvoor de handen in elkaar. Omdat de opening samenviel met de wijkfeesten, kon iedereen ook terecht bij Frituur Altena voor een knapperige friet of snack. Aan Bar Altegaar van Wijkwerking Altenawijk kon iedereen dan weer terecht voor een ‘salad in a jar’. De kinderen konden zich uitleven in de speeltuin en op het springkasteel.