E19 in Kontich krijgt nieuwe asfaltlaag: verkeer moet over twee rijstroken Ben Conaerts

12 juli 2020

17u18 0 Kontich Het Agentschap Wegen en Verkeer voert onderhoudswerken uit aan het wegdek van de E19 Antwerpen richting Brussel en geeft de snelweg een nieuwe asfaltlaag. De laatste fase van die werken is zaterdag van start gegaan en loopt nog tot en met woensdag 15 juli.

In deze fase wordt de zone van de brug van de Groeningenlei in Kontich tot net voor het complex Rumst aangepakt. Op de snelweg rijdt het verkeer in beide richtingen in twee versmalde rijstroken en geldt er een snelheidsbeperking van 50 km per uur.

De op- en afrit in Kontich voor verkeer richting Brussel zijn tijdens deze werken afgesloten. Het verkeer naar Brussel volgt een omleiding via de N171 en N1 naar complex Rumst en kan daar de snelweg richting Brussel oprijden. Wie in Kontich de snelweg wilt verlaten, moet doorrijden en keren op complex Rumst. Het tankstation en de parking Waarloos blijven wel bereikbaar via de pechstrook.