Dronken chauffeur (26) botst op gebouw, brandweer moet gevel stutten in Waarloos

16 februari 2020

In de Ferdinand Maesstraat in Waarloos (Kontich) is een bestuurder zondagochtend rond 6 uur de controle over zijn stuur verloren. Vermoedelijk door een te hoge snelheid botste de auto tegen enkele geparkeerde wagens, ramde dan een elektriciteitskast en kwam tegen de gevel van een appartementsgebouw tot stilstand.

De brandweer moest de hoek van het gebouw stutten. De gevel is ernstig beschadigd maar volgens een deskundige blijft het gebouw wel bewoonbaar.

De bestuurder, een 26-jarige man uit Kontich, werd licht gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeman legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken.