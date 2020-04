Dorpslijst Sander wil dat gemeenteraad digitaal doorgaat Marc Ceulemans

17 april 2020



“Terwijl iedereen de strenge Corona-maatregelen tracht na te leven die de overheid uitvaardigt, wil Burgemeester Seldeslachts de gemeenteraad van Kontich nog fysiek samenbrengen op 20 april. Achtentwintig personen waarvan verschillende van hogere leeftijd, in één ruimte samenbrengen, is niet aangewezen in de huidige omstandigheden”, klinkt het bij Dorpslijst Sander.

De partij verwijst hierbij naar de richtlijnen van de Vlaamse gemeenschap. Die stellen duidelijk ‘dat fysieke bijeenkomsten van bestuursorganen zijn af te raden, enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn.’

“Daarom roepen we burgemeester Seldeslachts op om de gemeenteraad alsnog digitaal te organiseren. Wij wensen deel te nemen aan de gemeenteraad wanneer die is georganiseerd volgens de richtlijnen van CONVID 19”, stelt Dorpslijst Sander.

Voldoende voldoende veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Bart Seldeslachts is niet van plan om op het verzoek van Dorpslijst Sander in te gaan. In de eerste plaats verkeren niet alle raadsleden in de mogelijkheid om digitaal mee te vergaderen. Hij begrijpt de bezorgdheid van de raadsleden. Maar stelt dat er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

“We vergaderen achter gesloten deuren en zorgen dat we de volledige raadszaal kunnen gebruiken om de raadsleden voldoende ver uit elkaar te laten plaatsnemen met een veilige afstand tussen elkaar. De fractieleiders zijn akkoord gegaan om de tussenkomsten zoveel mogelijk te bundelen maar we voorzien ook een vaststaande micro op een staander zodat ieder raadslid dat wil tussenkomen dit ook kan doen zodat alle rechten van raadsleden gegarandeerd zijn”, reageert burgemeester Bart Seldeslachts.

Geen excuus

“Wij zullen vanavond definitief beslissen of wij in deze omstandigheden aan gemeenteraad zullen deelnemen”, kondigt fractieleider Joost Fillet van Dorpslijst Sander aan. “Dat er raadsleden zouden zijn die niet beschikken over een computer is geen excuus. Alle raadsleden krijgen daarvoor een vergoeding. Trouwens kunnen zijn een computer bedienen vanuit het gemeentehuis”, aldus Joost Fillet.