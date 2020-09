Dorpslijst Sander wil bewoners helpen bij de keuze en het planten van bomen in tuin Marc Ceulemans

14 september 2020

10u55 0

Net zoals vorig jaar kunnen de inwoners van Kontich en Waarloos beroep doen op leden van Dorpslijst Sander bij het kiezen van het soort van boom(en) en bij het planten in hun tuin. De bomen kunnen aangekocht worden bij de Intercommunale Igean, die hiervoor samenwerkt met het Regionaal Landschap van de Voorkempen.

Je kan kiezen uit vijf soorten bomen aan 30 euro of fruitbomen aan 25 euro per stuk. Ze zijn nog te bestellen tot en met 30 september.

“Wij willen dit initiatief extra aanmoedigen en ondersteunen. We geven je gratis advies over welke (fruit)boom je best plant en op welke plaats. Je mag ons zelfs vragen om die boom mee te helpen aanplanten in je tuin”, zegt gemeenteraadslid Joost Fillet. Je dient enkel een seintje te geven via e-mail: joost.fillet@kontich.be.

Het aanbod van de bomen vind je op de website www.rldevoorkempen.be/1000-bomen-plant-je-mee/5930.