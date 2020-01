Dorpslijst Sander vindt fietsstallingen voor bakfietsen noodzakelijk Marc Ceulemans

23 januari 2020

17u16 0

Dorpslijst Sander pleit voor het inrichten van parkeerplaatsen voor bakfietsen aan het gemeentehuis. “Het gemeentebestuur besteedt 80.000 euro aan 108 overdekte fietsstaanplaatsen aan het gemeentehuis. Ze voorziet helaas geen enkele plaats voor bakfietsen. En volgens onze fractie is hier wel behoefte aan”, klinkt het bij Dorpslijst Sander.

Schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA) is niet tegen parkings voor bakfietsen, maar niet aan het gemeentehuis. “We willen wel een bakfietsenparking voorzien, maar als we die zouden inrichten in de fietsenstalling die we nu gaan plaatsen, dan zouden er te veel gewone stallingen moeten opgeofferd worden. Daarom kijken we naar andere locaties in de onmiddellijke omgeving van het gemeentehuis om bakfietsen te kunnen stallen”, zegt schepen Wevers.

Dorpslijst Sander is er vast van overtuigd dat steeds meer mensen gebruik maken van een bakfiets. “Wie bijvoorbeeld met kinderen naar de dienst Kind en Gezin in het gemeentehuis komt, zal dit steeds meer doen met een bakfiets. Deze fietsers en hun kinderen verdienen een degelijke staanplaats voor hun vervoermiddel”, meent Dorpslijst Sander.

De fractie staaft hun mening met cijfers. Volgens de website https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/vervoermiddelenbezit, had in 2017 drie procent van de Kontichse gezinnen een bakfiets.