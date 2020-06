Dorpslijst Sander respecteert de beslissing van provinciegouverneur, maar is tevreden dat het lokaal bestuur zich nu houdt aan de COVID-19-maatregelen Marc Ceulemans

16 juni 2020

15u06 0 Kontich “Uiteraard respecteert onze fractie de beslissing van de gouverneur”, klinkt het bij Dorpslijst Sander. Fractieleider Joost Fillet van Dorpslijst Sander diende op 21 april een klacht in bij de provinciegouverneur. Joost Fillet stelde dat de organisatie van de vergaderingen van onder meer de gemeenteraad, de richtlijnen ter bestrijding van COVID-19 negeerde, door de raadsleden samen met de algemeen directeur fysiek in de raadszaal van het gemeentehuis te verzamelen.

Uit een onderzoek dat door de diensten gouverneur werd ingesteld, is gebleken dat het lokaal bestuur van Kontich niet in de fout is gegaan.



“Wij zijn echter tevreden dat het Kontichse gemeentebestuur zich na onze klachten houdt aan de COVID-19-richtlijnen. Een fysieke bijeenkomst van de Kontichse gemeenteraad zoals op 20 april, wordt ook door de gouverneur nog steeds stellig afgeraden. Na onze klacht organiseerde ook Kontich haar gemeenteraden en de gemeenteraadscommissies digitaal, voor zij die dat wensen. Anderzijds kunnen de raadsleden, die niet over de digitale middelen beschikken ook de raden in het gemeentehuis volgen, mits het respecteren van de coronamaatregelen. We hopen dat in de toekomst vlotter op onze aanbevelingen wordt ingegaan, zodat dat we geen procedures hoeven aan te spannen om onze stelling kracht bij te zetten”, aldus Joost Fillet.