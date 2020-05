Dorpslijst Sander pleit voor meer fietsstraten Marc Ceulemans

21 mei 2020

18u05 0 Kontich Omdat het steeds maar drukker wordt op de fietspaden in Kontich en Waarloos, houdt Dorpslijst Sander een stevig pleidooi bij het gemeentebestuur om zich maximaal in te zetten op het inrichten van fietsstraten en ‘fietscorridors’ (straten waar de fietser voorrang heeft op de auto). Dorpslijst Sander krijgt hiervoor bijval van schepen voor Mobiliteit Willem Wevers (N-VA).

“Als schepencollege zijn we al mee bezig om straten te bekijken waar het nuttig kan zijn om er een fietsstraat van te maken. In die optiek, is het zeker geen slecht idee”, zegt schepen Wevers.

“Echte ‘fietscorridors’ kunnen het voor de fietsers nog aangenamer maken”, meent raadslid Wim Annaert, namens Dorpslijst Sander. “In het buitengebied denken we aan Meylweg, Beukendreef, Pauwhoevestraat, Zwarthoutsstraat, Groenenhoek. Maar ook in het centrum kunnen Magdalenastraat en zelfs de smalle delen van de Mechelsesteenweg en de Edegemsesteenweg tot een fietsstraat omgevormd worden. Daarbij blijven ze voor auto’s toegankelijk, maar fietsers zijn er de eerste gebruikers. We zouden het minstens kunnen uittesten en zo de ‘modal shift’ (manier van verplaatsen) verder realiseren”, stelt raadslid Wim Annaert (Dorpslijst Sander) voor.

Wevers ziet een fietsstraat als een van de opties voor het oplossen van de verkeersproblemen in de Meylweg. Ook de andere suggesties van Dorpslijst Sander wil de schepen samen met de politie en de mobiliteitsdienst bekijken. Het meest concreet momenteel is het smalle deel van de Edegemsesteenweg, dat al eerder door DS aangekaart werd. Dorpslijst Sander hoopt dat dit tijdens deze lente nog in orde komt.

“Ik ben verheugd dat er ook vanuit de oppositie constructief mee over nagedacht wordt en er suggesties gedaan worden”, aldus schepen Wevers nog.