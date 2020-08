Dorpslijst Sander pleit voor een overlegorgaan tijdens coronacrisis Marc Ceulemans

20 augustus 2020

12u08 0

Oppositiepartij Dorpslijst Sander vindt dat er meer overleg nodig is tussen de meerderheid en oppositie, tijdens de coronacrisis. Daarom pleit de partij om een politiek overlegorgaan in het leven te roepen.



“Deze groep kan initiatieven ontwikkelen die het samenleven en het welbevinden in deze bijzondere coronatijden kunnen verbeteren. Voor onze fractie zou Marjan De Nayer daaraan kunnen deelnemen”, stelt fractieleider Joost Fillet van Dorpslijst Sander voor. Fillet verwijst naar de recente infovergadering die door het gemeentebestuur werd georganiseerd. Tijdens deze vergadering kwamen er heel wat aspecten aan bod, waardoor ze duurde tot na middernacht.

“Met plezier wil ik als burgemeester alle info geven op een infovergadering als ze dit wensen. Ze hadden deze info sowieso ook gekregen op de eerst volgende reguliere gemeenteraad of als ze het sneller wensten te hebben, kunnen ze altijd bellen of mailen”, reageert burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).



Verder zegt burgemeester Seldeslachts dat hij een samenwerking met Dorpslijst Sander niet afslaat. “Alle voorstellen zijn welkom en we zullen ze bekijken. Maar een nieuw orgaan in het leven roepen is echter overbodig. Alles verloopt dan trager en ingewikkelder. Er is een verkozen college van burgemeester en schepenen, die deze taken op zich kan nemen”, benadrukt de burgemeester nog.