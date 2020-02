Dorpslijst Sander pleit voor behoud van De Ploeg: “Verkoop kan later leiden tot afbraak” Ben Conaerts

11 februari 2020

16u10 0 Kontich Oppositiepartij Dorpslijst Sander pleit er bij het gemeentebestuur voor om het gebouw De Ploeg aan het Sint-Jansplein niet te verkopen. “De kans dat een verkoop tot een afbraak leidt, is reëel”, waarschuwt Joost Fillet.

De Ploeg werd opgericht in 1650 en is daarmee een van de oudste panden van Kontich. Het gemeentebestuur is op zoek naar een privépartner om het gebouw een passende renovatie en herbestemming te geven. Oppositiepartij Dorpslijst Sander vreest ervoor dat indien die externe partner niet wordt gevonden, het gebouw wordt verkocht. “Dat is een foute keuze waarbij vele kansen verloren zouden gaan. De kans dat een verkoop in een latere fase tot een afbraak leidt, is immers reëel”, zegt Joost Fillet (Dorpslijst Sander).

Zelf voorstel uitgewerkt

De oppositiepartij heeft zelf een voorstel uitgewerkt voor De Ploeg. “We willen het gebouw een nieuwe bestemming geven als een unieke ontmoetingsplek in het centrum van Kontich. We willen drie functies combineren in De Ploeg: een horecafunctie voor jong en oud, gelinkt met de bibliotheek, een grote culturele ruimte op de verdieping voor repetities, filmvoorstellingen en exposities, en een groene buitenruimte met een tuinterras. We nodigen zoveel mogelijk mensen uit om mee te doen en samen ‘de handen aan de ploeg’ te slaan om de plannen verder uit te werken.”

“Ons voorstel is niet te nemen of te laten, maar eerder illustratief”, aldus Fillet. “We nodigen iedereen uit om er verder over na te denken, in samenspraak tussen politiek ambtenaren, burgers en verenigingen. We vragen formeel advies over dit voorstel aan de erfgoedraad, de cultuurraad, de jeugdraad, de seniorenraad, de Gecoro en de toegankelijkheidraad. Daarnaast mag iedereen die een suggestie heeft die ook overmaken.”