Dorpslijst Sander moet wissel doorvoeren in gemeenteraad Ben Conaerts

18 oktober 2019

15u50 0 Kontich Voor Kiron Cocquyt (Dorpslijst Sander) komt er al na tien maand een einde aan haar periode als gemeenteraadslid. De jonge politica verhuist van Kontich naar Boom en kan op die manier niet langer zetelen. Zij wordt opgevolgd door Nele Van der Spiegel.

“Het is een heel boeiende periode geweest”, blikt Kiron Cocquyt (23) terug op de voorbije maanden. “Ik heb vooral achter de schermen gewerkt, maar heb in die rol veel kunnen leren. Al gaat mijn politieke engagement nu wel even de koelkast in. Ik ben afgestudeerd, ben pas begonnen aan mijn eerste job en ga verhuizen naar Boom. Daar ga ik me nu dus vooral op focussen.”

Cocquyt was verkozen als eerste opvolger, maar kwam in de gemeenteraad nadat Greet Blommaert haar zitje had geweigerd. Ze zal worden opgevolgd door een andere jonge nieuwkomer: Nele Van der Spiegel. Zij zal de eerstvolgende gemeenteraad, op maandag 21 oktober, de eed als raadslid afleggen. Van der Spiegel was pas verkozen als vierde opvolger, maar zowel tweede opvolger Corazon De Raeymaecker als derde opvolger Joris Dirckx lieten weten aan het mandaat van gemeenteraadslid te verzaken.