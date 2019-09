Dorpslijst Sander en Open Vld in de clinch over toekomst van gemeentepark Marc Ceulemans

12 september 2019

14u03 4 Kontich Oppositiepartij Dorpslijst Sander maakt zich zorgen over de toekomst van het gemeentepark. Volgens Wim Annaert (Dorpslijst Sander), de vorige schepen van Groenvoorziening en Milieu, zouden bestuurspartijen N-VA en Open Vld maar liefst 7 grote evenementen in het park willen organiseren.

Huidig schepen voor Groenvoorziening Wim Claes (Open Vld) reageert met onbegrip. Met uitzondering van de ijspiste worden er géén extra evenementen toegelaten tegenover vroeger, zegt hij. “Bovendien werd er tijdens de vorige coalitie met Dorpslijst Sander een tent geplaatst in het gemeentepark voor de jaarlijkse mosselsouper van de Harmonie, vond ‘Bier met Streken’ er plaats en stond er een groot scherm voor de WK-wedstrijden van de Rode Duivels.”

“De toekomst van het park gaan we bekijken bij de heraanleg van het gemeenteplein, wat geen deel uit maakt van de meerjarenplanning. Het is pure stemmingmakerij van Dorpslijst Sander om te insinueren dat het park zou verdwijnen of teruggedreven zou worden ten voordele van verharding”, reageert schepen Wim Claes (Open Vld).

“Stemmingmakerij”

Wim Annaert beweert op zijn beurt dat Dorpslijst Sander met N-VA de vorige legislatuur had afgesproken om bomen en park net beter te vrijwaren van te veel overdruk. Zo kregen een aantal van de nog aanwezige kathedraalbomen een verjongingskuur en werd de ijspiste naar het verharde plein tussen beide gemeentehuizen verplaatst. “Na een half jaar moeten we al vaststellen dat N-VA overstag gaat voor Open Vld en de ijspiste terugbrengt naar het park, en dit tegen een kost van ruim 95.000 euro in de plaats van 45.000 euro. Nu wil men ook nog de frequentie van dergelijke grote evenementen uitbreiden naar 7 terwijl het Natuurdecreet er maximaal 4 toelaat”, zegt Annaert.

Beslist beleid

“De discussie wordt in zekere zin gereduceerd tot de locatie van de ijspiste in het park. Deze discussie werd al eerder gevoerd en is intussen beslist beleid. We geven hierbij effectief de voorkeur aan het behoud van de parkeerplaatsen tijdens de eindejaarsperiode en aan de verkeersveiligheid. Als raadslid Wim Annaert wil trachten om een stokje voor de ijspiste te steken, dan is dat uiteraard bijzonder jammer voor de verenigingen en de Kontichse jeugd”, betreurt schepen van Groen Wim Claes (Open Vld).

“In de meerjarenplanning vinden we trouwens net de ambitie terug om méér groen naar ons centrum te trekken. Denk hierbij maar aan het verwerven van de Mina Telghuissite waardoor we het Altenapark enorm uitbreiden én toegankelijk maken, alsook het openstellen van het park achter de Academie én de renovatie van het Sint-Jansplein waarbij er voldoende aandacht zal uitgaan naar het voorzien van groen én water”, pareert schepen Wim Claes de kritiek van vorig schepen Wim Annaert.