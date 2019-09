Dorpslijst Sander en Open Vld in de clinch over de toekomst van het gemeentepark Marc Ceulemans

12 september 2019

14u03 2

Oppositiepartij Dorpslijst Sander maakt zich zorgen over de toekomst van het gemeentepark. Wim Annaert (Dorpslijst Sander) vorig schepen van Groenvoorziening en Milieu leidt dit af aan de omgevingsvergunning van 7 grote evenementen die het huidig bestuur (N-VA, Open Vld) in het park wil organiseren.

Huidig schepen voor Groenvoorziening Wim Claes (Open Vld) reageert met onbegrip. Buiten de ijspiste worden er géén extra evenementen toegelaten tegenover vroeger. Ook tijdens de vorige coalitie met Dorpslijst Sander, de partij de Annaert, werd er bijvoorbeeld een tent geplaatst in het gemeentepark voor de jaarlijkse mosselsouper van de Harmonie, werd ‘Bier met Streken’ georganiseerd, werd er een groot scherm gezet voor de WK-wedstrijden van de Rode Duivels en zo meer”.

“De toekomst van het park zal bekeken worden bij de heraanleg van het gemeenteplein, wat geen deel uit maakt van de meerjarenplanning. Het is pure stemmingmakerij van Dorpslijst Sander om te insinueren dat het park zou verdwijnen of teruggedreven zou worden ten voordele van verharding”, reageert schepen Wim Claes (Open Vld).

“Stemmingmakerij”

Wim Annaert beweert dat Dorpslijst Sander met N-VA de vorige legislatuur heeft bekomen om bomen en park net beter te vrijwaren van te veel overdruk. Zo kregen een aantal van de nog aanwezige kathedraalbomen een verjongingskuur en werd de ijspiste naar het verharde plein tussen beide gemeentehuizen verplaatst.

“Schaatspiste kost nu het dubbele”

“Na een half jaar moeten we al vaststellen dat N-VA overstag gaat voor Open VLD en de ijspiste terugbrengt naar het park, dit tegen een dubbele kost ruim 95.000€ in de plaats van 45.000 euro. Nu wil men ook nog de frequentie van dergelijke grote evenementen uitbreiden naar 7 terwijl het Natuurdecreet er maximaal 4 toelaat”, zegt Annaert.

Nefaste gevolgen

“Het druist ook in tegen het Master- en Beeldkwaliteitsplan van Kontich, nochtans mee opgesteld door Open VLD en nog maar in 2010 goedgekeurd. Dit stelt net dat het centrumpark eerder moet versterkt en uitgebreid worden. In plaats van het park door de trekken naar de pleinen, zoals gesteld in dit visieplan, wil dit bestuur net het omgekeerde: de pleinen doortrekken tot in het park, met alle nefaste gevolgen voor bomen, fauna en flora in het centrum. Terwijl iedereen de kaart zou moeten trekken van duurzaamheid, kijkt dit bestuur hier gewoon de andere kant uit”, beweert Annaert.

Voorkeur aan behoud van parkeerplaatsen

“De discussie wordt in zekere zin gereduceerd tot het plaatsen van de ijspiste in het park. Deze discussie werd reeds eerder gevoerd en is intussen een beslist beleid. We geven hierbij effectief de voorkeur aan het behoud van de parkeerplaatsen tijdens de eindejaarsperiode en aan de verkeersveiligheid. Als Raadslid Wim Annaert wil trachten om een stokje voor de ijspiste te steken, dan is dat uiteraard bijzonder jammer voor de verenigingen en de Kontichse jeugd, betreurt schepen van Groen Wim Claes (Open Vld).

Meer groen in het centrum

“In de meerjarenplanning vinden we net de ambitie terug om méér groen naar ons centrum te trekken. Denk hierbij maar aan het verwerven van de Mina Telghuissite waardoor we het Altenapark enorm uitbreiden én toegankelijk maken, alsook het openstellen van het park achter de Academie én de renovatie van het Sint-Jansplein waarbij er voldoende aandacht zal uitgaan naar het voorzien van groen én water. In de nieuwe wetgeving dient men zelfs voor het tijdelijk plaatsen van een tentje een vergunning aan te vragen”, pareert schepen Wim Claes de kritiek van vorig schepen Wim Annaert.