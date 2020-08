Dorpslijst Sander en CD&V vragen bijeenkomst gemeenteraad over de genomen corona-maatregelen Marc Ceulemans

02 augustus 2020

11u40 8 Kontich De oppositiepartijen Dorpslijst Sander en CD&V vragen in de maand augustus een bijeenkomst van de gemeenteraad. Normaal is de eerstvolgende gemeenteraad in september voorzien. “Tijdens de gemeenteraad in augustus kan burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) toelichting geven hoe de coronacrisis verliep. Daarbij kan hij zich verantwoorden welke maatregelen en verordeningen hij uitvaardigde vanuit zijn functie als burgemeester.”

Vooral bij de blokkade van het kamp van de Chiro van Waarloos, stellen vele raadsleden zich vragen. “Maar ook de andere maatregelen die de burgemeester uitvaardigde vragen om toelichting”, klinkt het vanuit beide partijen. “Dit debat moet dringend gevoerd worden binnen de gemeenteraad en kan niet wachten tot de eerstvolgende geplande raadszitting van 21 september”, zegt Joost Fillet, fractieleider van Dorpslijst Sander.

Eén derde van de zetelende gemeenteraadsleden kunnen samen verzoeken om de gemeenteraad samen te roepen. De Kontichse fracties van dorpslijst Sander en CD&V tellen samen één derde van deze raadsleden. Beide partijen verwachten de uitnodiging voor deze extra gemeenteraad die zou kunnen doorgaan op maandag 17 augustus.

Politiek spel

Peter Lambrechts (N-VA) voorzitter van de gemeenteraad die hiervoor bevoegd is, zal hierover beslissen na overleg met de algemeen directeur Luc Dom. “Er is wel één derde meerderheid. Maar gaat het hier over veiligheid en hoogdringendheid? De partijen hadden dat evengoed met een mail kunnen vragen aan de burgemeester. Ik denk dat er hier een politiek spel achter zit”, aldus Peter Lambrechts.

Ook burgemeester Seldeslachts meent dat het hier om een politieke stunt gaat. “Alleen raadslid Marjan De Nayer (Dorpslijst Sander) heeft mij vragen gesteld. Ook vele burgers hebben mij gebeld of gemaild. Uiteraard is het verhaal rond de Chiro van Waarloos een trieste zaak. Maar ondertussen hebben wij alles in het werk gesteld opdat zij in hun eigen gemeente veilig op kamp kunnen gaan”, reageert de burgemeester.