Dorpslijst Sander blikt terug op een geslaagde boomplantactie in privétuinen Marc Ceulemans

18 februari 2020

De afgelopen weken konden bewoners inschrijven om in hun tuin een boom te laten planten. De oproep ging uit van Dorpslijst Sander. “Met deze actie ijveren wij voor een krachtiger klimaatbeleid vanuit de gemeente. Wij maakten de mensen duidelijk dat zij ook individueel een structurele bijdrage voor het beleid kunnen leveren. Wij deden een aanbod aan iedereen die plaats heeft in zijn tuin om een nieuwe boom te laten groeien”, legt Joost Fillet, gemeenteraadslid van Dorpslijst Sander uit.

Zijn collega gemeenteraadslid Wim Annaert, die gespecialiseerd is in deze materie, verstrekte de bewoners advies over de boomsoort die het best geschikt is op een mogelijke plaats. Dorpslijst Sander zorgde ook voor het plantgoed en de aanplanting.

“Tot ons groot genoegen, kregen we van verschillende bewoners respons en konden op zaterdag 8 februari verschillende bomen aanplanten in Kontich-Kazerne en in Kontich- Centrum”, zegt een tevreden Joost Fillet.

Het is de bedoeling van Dorpslijst Sander om deze actie elk najaar te herhalen zodat er binnen zes à zeven jaar toch een stevig aantal ‘toekomstbomen’ in Kontich kunnen opgetekend worden, die geduurde decennia “het beeld van Kontich een stukje groener zullen kleuren.”

Dit jaar nam Dorpslijst Sander de kosten volledig op zich. Voor de komende jaren gaan ze op zoek naar wat extra middelen om de actie op grotere schaal te kunnen doorzetten.

