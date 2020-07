Doe je voordeel met lokaal shoppen: spaarkaartactie ‘Winkel Hier’ van start Ben Conaerts

15 juli 2020

14u55 0 Kontich De spaarkaartactie ‘Winkel Hier’ van de gemeente Kontich is woensdag van start gegaan. Daarmee kunnen inwoners de plaatselijke handelaars een duwtje in de rug geven door lokaal te winkelen.

De spaarkaartactie loopt van 15 juli tot en met 15 september en maakt deel uit van een pakket aan steunmaatregelen dat het gemeentebestuur samenstelde om de plaatselijke middenstand een hart onder de riem te steken na de coronacrisis. Ieder Kontichs gezin kreeg via het gemeentelijk infoblad van juli twee spaarkaarten. Per aankoop van 10 euro bij een lokale handelaar ontvangen ze één sticker. Tien stickers resulteren in een volle spaarkaart, en die is dan weer goed voor een Kontichbon ter waarde van 10 euro. Elk gezin kan maximum twee keer een volle spaarkaart verzilveren. Uit de ingediende spaarkaarten, trekt het gemeentebestuur tijdens de braderij op 26 september nog eens 87 winnaars voor een extra prijzenpot ter waarde van 5.000 euro.

Winkelbeleving

“We kozen heel bewust voor deze spaarkaartactie”, zegt schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde (N-VA). “We delen geen gratis cadeaubonnen uit, maar motiveren onze inwoners om voor de cadeaubonnen te sparen. Dat doen we allereerst omdat we de winkelbeleving van onze inwoners willen stimuleren. Zo is het des te leuker om een cadeaubon te besteden die je zelf hebt bijeen gespaard. Ook willen we dat zoveel mogelijk lokale handelaars de vruchten kunnen plukken van deze actie. Daarom moedigen we onze inwoners aan om hun aankopen te spreiden en stickers te verzamelen op verschillende locaties en op verscheidende momenten.”

In juni kregen alle lokale handelaars een persoonlijke uitnodiging voor de spaarkaartactie in de bus. Intussen hebben enkele tientallen onder hen zich formeel bij de actie aangesloten. Nog eens tientallen anderen gaven te kennen ook mee op de kar te springen, zodra de actie loopt.

Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website.