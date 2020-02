Exclusief voor abonnees Dochter zet speeddate voor 50-plussers op om haar mama Marina (61) aan een lief te helpen: “We delen allemaal dat kleine gemis” Sander Bral

01 februari 2020

21u25 0 Kontich Al vijftien jaar is Marina De Busschere (61) uit Edegem single en daar wil dochterlief Joyce dringend iets aan doen. Ze stampte ‘Koffie & Koo’ uit de grond, een bijeenkomst voor vrijgezelle vijftigplussers, waar meer dan honderd singles zich voor inschreven. De eerste vijftig gingen zaterdag voor het eerst met elkaar rond de tafel. “Leuk om gelijkgestemde mensen samen te brengen, zelfs al leidt het tot weinig of niets.”

Het is koppenlopen zaterdagnamiddag in wijn- en brunchbar François in Kontich. Veertien mannen en 36 vrouwen zitten er rond tien verschillende tafels. Ze zijn allen ouder dan vijftig, hebben momenteel geen levenspartner en zijn naar hier gekomen om nieuwe mensen te leren kennen die in hetzelfde schuitje zitten. “Moet daar per se meteen liefde uit voortkomen? Neen, helemaal niet. Gewoon nieuwe mensen leren kennen, is een eerste stap”, benadrukt Marina De Busschere, wiens dochter Joyce deze namiddag op poten heeft gezet.

