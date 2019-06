Dieven strippen bedrijf: machines, gereedschap, kledij, tot zelfs de bonen van de koffiemachine gestolen Sander Bral

20 juni 2019

21u03 18 Kontich Machines, gereedschap, werkkledij, eten, drinken tot zelfs de koffiebonen van het koffieapparaat. Werkelijk álles is in de nacht van woensdag op donderdag gestolen bij het Kontichse bouwbedrijf Quackels. De dieven konden de buit in een bestelwagen van het bedrijf zelf laden die daarop ook gestolen werd. Quackels doet een oproep naar de opvallende bestelwagen: “Hoe ver kan zo’n knalgeel voertuig onopvallend geraken?”

Het Kontichse bouwbedrijf Quackels Woningbouw aan de Groeningenlei doet een oproep naar haar gestolen bestelwagen. In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken bij Quackels. De dieven roofden quasi heel het bedrijf leeg en laadden alles in de bestelwagen waarmee ze wegreden. Het bedrijf deed aangifte bij de politie.

“Veel is er over de inbraak en diefstal nog niet geweten”, zegt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. “De dieven hebben alle gestolen materialen in een bestelwagen van het merk en type Mercedes-Benz Sprinter gestopt vooraleer ze ermee wegreden. Het gaat om een knalgele camionette met de merknaam Quackels op geprint met een opvallende foto van een woning en een vrouw. Dat voertuig zou erg moeten opvallen, alle tips zijn welkom.”

“De dieven zijn erg grondig tewerk gegaan”, klinkt het bij het gedupeerde bedrijf. “Ze hebben gestolen uit ál onze vrachtwagens, uit ál onze kantoren en uit ál onze ateliers. Het gaat om materiaal en gereedschap, hele ladingen werkkledij zoals broeken, t-shirts en schoenen maar ook voeding en paletten met drank. Ze hebben zelfs de koffietoestellen én de koffiebonen meegenomen.”

“Bij onze eerste telling zijn er al minstens veertig tot vijftig grote machines verdwenen en nog een aantal kleinere. Het gaat duidelijk om een georganiseerde inbraak waarvoor minstens vier tot vijf dieven nodig waren.”

“Het ergste is onze bestelwagen. Alle buit is in één van onze voertuigen geladen die vervolgens ook gestolen werd. Je kan hem bijna niet missen, hij is volledig geel en er staat in het groot ‘Quackels’ op. Hoe ver kan zo’n bestelwagen onopvallend ergens geraken? Laat alstublieft iets weten als iemand het voertuig ziet, alle hulp is welkom.”