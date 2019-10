Dag van de Solidariteit in het Sint-Jozefinstituut Marc Ceulemans

23 oktober 2019

Vrijdag 25 oktober houden leerlingen van het Sint-Jozefinstituut ‘De Dag van de Solidariteit’. De speelplaats van de school verandert dan in een smulparadijs met een bijhorend pretpark. De laatstejaars zamelen met een waaier van activiteiten geld in voor verschillende goede doelen. Er wordt gewerkt voor Team Pia, Light for the world, Think Pink, Run for Forest en nog veel meer.

Het belooft weer een leuke dag te worden vol ambiance, met lekker eten zoals een Chinees restaurantje, een hotdogkraam, een koffiehuis en een frietkraam. Maar er zijn ook actieve evenementen zoals mini-voetbalwedstrijdjes, een spookhuis, een hindernissenparcours en een rodeostier.