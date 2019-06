Cursisten met diploma EHBO gehuldigd Marc Ceulemans

11 juni 2019

In de raadszaal van het gemeentehuis vond de uitreiking van de diploma’s plaats van de EHBO-Cursus 2018-2019. De lessen werden georganiseerd door het Vlaamse Kruis.

15 personen zijn in september 2018 gestart aan cursus EHBO en zijn in hun opzet geslaagd tijdens een examen in januari 2019. Lesgevers waren Peter Vroom en Frans Fierens.

Ive Beeckmans, Victor Beeckmans, Diane Bastens, Kiari Blommaerts, Jan Brits, Laura Ceulemans, Arthur Dekeyser, Charlotte Dierckx, Roos Horrevorst, Aaron Lan, Maarten Reyntjens, Desney Ruyssers, Patrik Ruyssers, Guylian Van Deun, en Kaat Van Hove, mochten hun diploma EHBO ontvangen.

Een geschenk van de gemeente werd hen overhandigd door burgemeester Bart Seldeslaghts.

Na de uitreiking van de diploma’s was er nog een receptie, eveneens aangeboden door de Gemeente Kontich.

Een nieuwe cursus EHBO gegeven door HVK Kontich start op Woensdag 25 september. Voor meer info kan je telefonisch contact nemen bij Magda Van Herck via het telefoonnummer 0478 43 09 40 of via e-mail op magda.vanherck@hvk.be.