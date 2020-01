Cultuurhuis Altena vertoont ‘Stan & Ollie’ Ben Conaerts

10 januari 2020

13u45 0 Kontich Cultuurhuis Altena pakt op dinsdag 14 januari weer uit met een filmnamiddag. Deze keer kan je de film ‘Stan & Ollie’ gaan bekijken.

‘Stan & Ollie’ vertelt het waargebeurde verhaal van ‘s werelds en Hollywoods bekendste duo: Stan Laurel en Oliver Hardy. Met hun hoogtijdagen ver achter zich plant het duo een laatste theatertournee door het naoorlogse Engeland en Ierland. Ondanks de hoge druk en de hectische planning ontdekken ze de liefde voor het optreden en voor elkaar.

De vertoning vindt plaats om 14 uur in de kapel van Cultuurhuis Altena. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 31.