Cultuurhuis Altena vertoont namiddagfilm ‘Roald Dahl’s Esio Trot’ Ben Conaerts

10 februari 2020

13u54 0 Kontich Cultuurhuis Altena pakt op dinsdag 11 februari nog eens uit met een filmnamiddag en vertoont de film ‘Roald Dahl’s Esio Trot’.

‘Roald Dahl’s Esio Trot’ is een hartverwarmende romantische komedie waarin een gepensioneerde vrijgezel hopeloos verliefd is op zijn onderbuurvrouw. Maar verlegen als hij is, durft hij haar niet uit te vragen. Als zijn buurman er wel in slaagt een afspraakje met haar te versieren, stort zijn wereld in. Totdat hij een even briljant als krankzinnig plan bedenkt om haar hart te winnen.

‘Roald Dahl’s Esio Trot’ is een bewerking van een klassiek verhaal van Roald Dahl en een van de meest succesvolle films die de BBC ooit produceerde. In de cast herken je onder meer Dustin Hoffman, Judi Dench en James Corden.

De vertoning vindt plaats om 14 uur in cultuurhuis Altena. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via uitwinkel@kontich.be of tel. 03 450 78 31.