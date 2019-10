Cultuurhuis Altena vertoont najaarsfilm ‘Ernest & Célestine’ Ben Conaerts

25 oktober 2019

15u08 0 Kontich Op zondag 27 oktober kan je in Cultuurhuis Altena gaan kijken naar de tekenfilm ‘Ernest & Célestine: Winterpret’.

Ernest is een dikke beer die dol is op muziek en confituur. Het kleine weesmuisje Célestine woont bij hem in huis. Bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken, maken ze zich klaar voor de winter. Ze moeten zorgen voor Bibi, de wilde gans die aan een trektocht naar het zuiden begint, en ze mogen niet vergeten om grote taarten te bakken, zodat Ernest met een volle maag aan zijn winterslaap kan beginnen.

De vertoning vindt plaats om 10.30 uur. Na de film hebben de monitoren nog een leuke work-shop in petto. Tickets kosten 4 euro en zijn te bestellen via webshopkontich.recreatex.be.