Cultuurhuis Altena hult zich in rood licht als steunbetuiging aan evenementensector Ben Conaerts

28 augustus 2020

13u27 0 Kontich Het is vijf voor twaalf voor onze cultuur- en evenementensector. Daarom slaat het Cultuurhuis Altena in Kontich vrijdagavond alarm en hult het zich met meer dan 160 andere cultuurhuizen van over heel België in rood licht.

De actie ‘Red Alert’ komt overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk en wordt in ons land verder gezet door Cult!: de belangenbehartiger van cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. Ze wil op deze manier oproepen om cultuur naar waarde te schatten en een gelijkwaardige behandeling te geven. Want, zo luidt de redenering, extra steunmaatregelen zijn dringend nodig en het is tijd om in actie te schieten.

Daar is Cultuurhuis Altena in Kontich het helemaal mee eens. Om dat duidelijk te maken, hult het gebouw zich vrijdagavond van 21 tot 23.55 uur in een rood licht. De glasramen van de authentieke kapel krijgen een rode kleur door middel van een lichtprojectie en op de voorgevel verschijnt de tekst ‘Red Alert’. Ook de zomerbar BarBaar die in het landhuis is gevestigd, doet mee aan de steunactie en vraagt haar klanten om zich in het rood te hullen door een rood kledingstuk te dragen.

De medewerking aan de landelijke steunactie komt er op initiatief van de vrijetijdsdienst van de gemeente Kontich. “Ook wij voelden de gevolgen van de coronacrisis”, klinkt het daar. “Eerst viel het oorspronkelijk zomeraanbod in het water, daarna moest ook het alternatief zomeraanbod eraan geloven. We leven mee met de sector en zetten daarom graag onze schouders onder deze steunactie. Niet alleen om extra steun te vragen aan beleidsmakers, maar ook om een hart onder de riem te steken van alle cultuurmakers en -liefhebbers die het zwaar te verduren krijgen.”