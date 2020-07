Clusteronderzoek Zorg en Gezondheid bevestigt resultaten ‘contact tracing’ huisartsen: “Besmettingen vooral via familiefeestjes” Ben Conaerts

27 juli 2020

15u47 4 Kontich Er is meer duidelijkheid over coronabesmettingen in Kontich. In de eerste plaats dankzij het contactonderzoek van de plaatselijke huisartsenkring, maar ook dankzij het clusteronderzoek dat het Agentschap Zorg en Gezondheid liet uitvoeren.

Een week geleden haalde burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) hard uit naar de hogere overheden, omdat Kontich ondanks het stijgend aantal coronabesmettingen geen informatie kreeg over de locatie van de besmettingen. Daarop nam de lokale huisartsenkring zelf het initiatief om aan contactonderzoek te doen. De resultaten van dat onderzoek werden nu ook bevestigd door het Agentschap Gezondheid en Zorg.

“Zij hebben een clusteronderzoek gehouden dat de informatie van het onderzoek van de huisartsenkring bevestigde. Je kan stellen dat ze wat laat in gang zijn geschoten, maar ik ben blij met alle cijfers die ik krijg. Op dat vlak is het dus wel al wat beter dan vorige week, maar de informatie van hogerhand blijft wel moeizaam doorsijpelen. Maar dat is waarschijnlijk eigen aan een crisis”, reageert Seldeslachts.

“We zien vooral dat de besmettingen tot stand komen door privéfeestjes in de familiale sfeer. Maar ook de bedrijven vormen een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we de registratieverplichting die al geldt voor de horeca uitgebreid naar andere bedrijven op het grondgebied van Kontich. Omdat we nu een goed zicht hebben op de besmettingen, menen we de situatie onder controle te hebben. Maar het is natuurlijk cruciaal dat iedereen de maatregelen blijft opvolgen.”