Chiro Waarloos gaat op zomerkamp... op eigen terreinen: “Niet hetzelfde, maar we maken er het beste van” Ben Conaerts

02 augustus 2020

15u39 0 Kontich Het zomerkamp van Chiro Waarloos is zondag officieel van start gegaan. Het zomerkamp van Chiro Waarloos is zondag officieel van start gegaan. De jeugdbeweging was niet welkom in Lille en Zedelgem – “te riskant”, volgens de plaatselijke burgemeesters – en koos er dan maar voor om het kamp te houden aan de eigen lokalen in Waarloos. “Het is niet helemaal hetzelfde, maar we maken er het beste van,” klinkt het.

De leiding van Chiro Waarloos heeft er een stressvolle week opzitten. Eerst zag ze het geplande kamp in Lille in het water vallen, daarna bleek de jeugdbeweging ook in Zedelgem niet welkom te zijn. Uiteindelijk werd dan maar gekozen voor plan C: een zomerkamp aan de eigen terreinen in Waarloos. Daar streken zondag de eerste zeventig kampgangers neer voor een kamp van vijf dagen. Op vrijdag 7 augustus worden nog een zeventigtal andere leden verwacht voor hun vijfdaagse kamp.

Speelruimte

“We zijn heel blij dat we de kinderen op deze manier toch een zomerkamp kunnen aanbieden”, zegt groepsleider Evert Horemans. “Na één maand thuiszitten zijn ze maar wat blij dat ze even het beest kunnen uithangen. (lacht) Het kampgevoel is natuurlijk wel een beetje anders dan normaal. We hebben geen busreis achter de rug, het kamp duurt maar vijf in plaats van tien dagen en we zitten hier op onze vertrouwde locatie. Al hebben we met de steun van het gemeentebestuur ons terrein toch wat kunnen uitbreiden voor dit kamp. Zo kunnen we tijdelijk gebruik maken van de voetbalvelden en het bos achter onze terreinen. Speelruimte is er meer dan genoeg.”

Springkastelen

En die is zeker nodig, want spelen staat de komende dagen centraal. “We hebben vandaag (zondag, red.) al een bosspel gespeeld en een van de komende dagen gaan we de kinderen verrassen met springkastelen. Ik ben opgelucht dat we mede dankzij de gemeente op heel korte tijd deze oplossing hebben kunnen uitwerken. We gaan er nu sowieso het beste van maken en deze hectische periode op een positieve manier afsluiten.”